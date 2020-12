Neustadt. Das Team Rosberg hat seine Fahrerpaarung für die Extreme-E-Serie zusammen. Gemeinsam mit dem dreifachen Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson wird die Australierin Molly Taylor den Elektro-Rennwagen von Rosberg Xtreme Racing (RXR) pilotieren.

„Es fühlt sich großartig an, mit Rosberg Xtreme Racing und Extreme E an diesem neuen Abenteuer teilzunehmen“, sagt die 32 Jahre alte Rennfahrerin. Neben der reinen Leistung hinterm Lenkrad sieht die australische Rallye-Meisterin von 2016 ihr Engagement auch als Aufgabe: „Neben der Bekämpfung des Klimawandels freue ich mich darauf, die Gleichstellung zu fördern.“ Sie habe am Motorsport immer bewundert, dass das Geschlecht nach dem Aufsetzen des Helms irrelevant werde und die Stoppuhr keine Vorurteile kenne.

Schnell und entschlossen

„Molly ist eine der besten Rallye-Fahrerinnen der Welt“, urteilt Rosberg-Teamchef Kimmo Liimatainen, „ihre Erfolgsbilanz ist das Ergebnis ihrer Schnelligkeit und der Fähigkeit, ein erfolgreiches Auto zu entwickeln.“ RXR-Gründer Nico Rosberg, der in verschiedene Start-up-Unternehmen als Investor eingestiegen ist, ist neben Taylors Schnelligkeit im Auto von deren Entschlossenheit begeistert, den Klimawandel aktiv anzugehen. „In Molly und Johan haben wir eine der konkurrenzfähigsten Fahrerpaarungen innerhalb und außerhalb des Autos“, sagt der ehemalige Formel-1-Weltmeister.

Premiere am 20. März

In der Extreme E gehen jeweils ein Pilot und eine Pilotin für die Teams an den Start. Die Saison startet mit einem Event am 20. und 21. März 2021 in Saudi-Arabien. „Extreme E findet in den ungewöhnlichsten Gegenden statt, die alle unter dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung leiden“, erklärt Rosberg. Das erste Jahr der Meisterschaft, in der etwa 550 PS starke Elektro-SUV eingesetzt werden, wird fünf Events umfassen.