Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Ostermontag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 52-Jährige um 15.30 Uhr zwischen Ranschbach und Birkweiler unterwegs. Ein 27-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Abbiegen in einen Feldweg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der 52-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.