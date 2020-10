„Nicht angepasste Geschwindigkeit“ nennt die Polizei als Grund dafür, dass ein 20-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf der L 386 die Kontrolle über seine Maschine verloren hat. Der Mann war gegen 17 Uhr von Bastenhaus in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs, als er mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag im Straßengraben liegen geblieben ist. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst unklar; Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen allerdings nicht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die Landesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde voll gesperrt.