Bei einem Unfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Das hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr am Ortsausgang im Kreuzungsbereich. Die 41 Jahre alte Motorradfahrerin war von der B271 kommend auf die B37 eingebogen, dabei fuhr sie auf das stehende Auto einer 44 Jahre alten Frau, die von der B37 nach links auf die B271-Auffahrt wollte. Die Motorradfahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mannheimer Straße war bis in den späten Abend hinein gesperrt.