In Pirmasens ist am Donnerstagnachmittag eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Eine 30-jährige Frau fuhr um 14:41 Uhr mit ihrem grauen Toyota Auris auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Blocksbergstraße. An der Einmündung Blocksbergstraße/Berliner Ring wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei die 18-jährige Motorradfahrerin, die auf der Blocksbergstraße unterwegs war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.