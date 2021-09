Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag auf dem Hockenheimring bei einer privaten Motorsportveranstaltung gestorben. In Höhe der Parabolikakurve fuhr der Motorradfahrer aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden 32-Jährigen Biker auf, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Motorräder und stürzten. Der 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, der 63-Jährige dagegen erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. An den beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.