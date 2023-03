Ein Motorradfahrer hat am späten Donnerstagnachmittag auf der Straße zwischen Bellheim und Westheim (L538) einen schweren Unfall gehabt. Der 55 Jahre alte Mann aus dem Kreis Germersheim sei auf Höhe der Holzmühle plötzlich von der Straße abgekommen und in den Wald neben der Straße geschleudert, teilt die Polizei mit. Wegen seiner schweren Verletzungen sei er mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Straße sei rund drei Stunden lang voll gesperrt gewesen. Ein Gutachter versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, so die Polizei.