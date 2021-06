Bei einem Unfall in Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Freitagnachmittag ein 55 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Mannheimer Straße aus Maxdorf kommend in Richtung Bad Dürkheim. Auf Höhe einer Fußgängerfurt bremste er ab, um eine Fußgängerin passieren zu lassen. Der hinter ihm fahrende Motorradfahrer bremste daraufhin voll ab, verlor die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und fuhr auf das Auto auf. Der Motorradfahrer musste mit einer Armverletzung und Schürfwunden in eine Klinik gebracht werden.