Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße in Pirmasens ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 28-Jährige geriet laut Zeugenaussagen um kurz vor 17 Uhr in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Laternenmast. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenig später gestorben. Die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad habe der 28-Jährige nicht gehabt.