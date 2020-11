Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) in Fahrtrichtung Heilbronn ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann habe ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Autos überholt und sei dann mit einem ebenfalls überholenden anderen Wagen kollidiert. Die A6 war zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr voll gesperrt. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.