Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L107 im Saarpfalz-Kreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige am Samstagabend in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und mit einer Leitplanke kollidiert. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.