Nach einem Verkehrsunfall nahe Matzenbach (Kreis Kusel) ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag gestorben. Laut Polizei ist der 39-jährige Verstorbene auf der Bundesstraße 423 zwischen Gimsbach und Theisbergstegen mit einem Auto kollidiert, als dessen 72-jähriger Fahrer nach links in den Weg Zum Alten Wasserwerk abbiegen wollte. Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. In Gutachter zur Klärung der Unfallursache sei eingeschaltet worde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.