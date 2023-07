Noch an der Unfallstelle erlag auf der A65 am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr ein junger Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Autobahn ist zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Der 18-Jährige war nach dem Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Wir berichten weiter.