Auf der K56 zwischen Hermersbergerhof und Wilgartswiesen ist am späten Montagnachmittag ein 40 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt und gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der aus der Kurpfalz stammende Mann sei in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs gewesen und in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er habe sich dabei so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen gestorben sei. Das Motorrad sei stark beschädigt und abgeschleppt worden.

Die K56 war in dem betroffenen Abschnitt nahe der Auffahrt zur B10 für zwei Stunden komplett gesperrt.