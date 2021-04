Schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Morbach und Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) zugezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, stürzte der Mann vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve. Er landete im Straßengraben. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe offensichtlich nicht, so die Polizei.