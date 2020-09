Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Montag in der Heidelberger Altstadt frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei war der junge Mann gegen 16.25 Uhr auf dem unteren St. Nikolausweg unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein Linienbus entgegenkam. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben der Beamten wurde er aus der Kurve geworfen und stieß frontal mit dem Bus zusammen. Der 21-Jährige Motorradfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.