Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der B423 bei Glan-Münchweiler schwer verletzt. Der 22-jährige kam laut Polizei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sein Motorrad landete in einem anliegenden Feld. Außer ihm war kein anderer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Während der Unfallaufnahme war die B423 gesperrt.