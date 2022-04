Am Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der L530 schwer verletzt worden. Er hatte laut Polizei von Geinsheim kommend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Autos kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den 70-Jährigen in eine Klinik.