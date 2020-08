Ein Motorradfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall auf der L362 kurz vor Haschbach am Remigiusberg im Kreis Kusel schwer verletzt. Nach der Schilderung der Polizei stürzte der Mann gegen 18.20 Uhr in einer Linkskurve. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Wegen der genauen Unfallursache ermittelt die Polizei. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Homburg gebracht. Die L362 war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.