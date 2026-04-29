Ein Motorrad ist am Dienstagnachmittag, 16. 30 Uhr, auf der A6 in Richtung Kaiserslautern zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt auf das Heck eines Autos aufgefahren. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-jährige Fahrer eines Audis aus Grünstadt stark gebremst, weil ein vorausfahrender Peugeot die Spur wechselte. Der nachfolgende 53-jährige Motorradfahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Er stürzte und erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Landung eines Rettungshubschraubers war die Fahrtrichtung Kaiserslautern rund eine Stunde voll gesperrt, es bildete sich den Beamten zufolge ein kilometerlanger Stau. rhp