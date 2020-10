Der am Donnerstagmorgen nach einem schweren Verkehrsunfall in der Beiertheimer Allee/Bahnhofstraße geflüchtete mutmaßliche Motorradfahrer wurde vom Unfallfluchtermittlungsdienst der Karlsruher Verkehrspolizei identifiziert. Der 42 Jahre alte und bereits mehrfach polizeilich auffällige Mann wurde anhand des abgelesenen Kennzeichens über den ehemaligen Fahrzeughalter ermittelt, von dem er das Motorrad gekauft hatte. An dem Unfallfahrzeug wurden laut Polizei zudem Spuren festgestellt, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Der Verdächtige wies auch entsprechende leichtere Verletzungen auf.

Darüber hinaus besitzt der 42-Jährige keine Fahrerlaubnis. Da Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vorlagen, musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

Wie berichtet, war vergangenen Donnerstag gegen 7.55 Uhr ein 22-jähriger Fußgänger bei der Querung eines Fußgängerüberweges von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte eine schwere Gehirnerschütterung, multiple Prellungen sowie Schürfwunden davongetragen und befindet sich der Polizei zufolge derzeit noch in stationärer Behandlung.