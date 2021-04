Schwere Verletzungen hat sich ein 61 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr in Bruchsal mit einem Auto kollidierte. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Kammerforststraße von Karlsdorf kommend in Richtung Bruchsal. Beim Abbiegen in die Straße „Am Mantel“ übersah er den querenden Motorradfahrer und prallte mit diesem zusammen. Der 61-Jährige stürzte mit seiner Maschine zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt.