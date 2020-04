Am Freitagabend gegen 20 Uhr ist es bei Rheinau zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad die B 36 von Schwetzingen kommend in Richtung Mannheim. Kurz nach der Abfahrt Rheinau-Süd, in einer leichten Rechtskurve, stürzte der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache. Der Fahrer, der keine Schutzkleidung trug, zog sich mehrere Frakturen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen

Wie es zu dem Unfall kam, dazu konnte der 18-Jährige bislang keine Angaben machen. Seine Maschine blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen, an den Mittelleitplanken konnte die Polizei Kratzspuren feststellen. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme war die B36 in Richtung Mannheim bis circa 21 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim sucht nach Zeugen. Er ist telefonisch unter 0621/1744222 erreichbar.