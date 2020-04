Auf der L486 zwischen Salzwoog und Lemberg (Kreis Südwestpfalz) ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige habe in einer Linkskurve nach Zeugenangaben die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sei gestürzt und in den Straßengraben gerutscht. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der schwer verletzte Fahrer sei ansprechbar gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.