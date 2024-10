Schwer verletzt ist am Samstag in der Südpfalz ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L542 bei Großfischlingen (Kreis Südliche Weinstraße) worden. Der 64-Jährige war laut Polizei am Nachmittag mit einem Reh zusammengestoßen. Das Reh starb. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in die Unfallklinik nach Ludwigshafen.