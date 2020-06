Gestürzt ist ein Motorradfahrer am Freitagmittag, nachdem er aus bislang ungeklärten Gründen auf eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Hördt gefahren ist. Wie schwer sich der Mann, Jahrgang 1965, verletzt hat, ist noch nicht bekannt. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 15.56 Uhr. Der Fahrer war aus Richtung Sondernheim gekommen. Die Straße zwischen beiden Orten ist für die Unfallaufnahme gesperrt.