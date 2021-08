Ein Motorradfahrer wollte laut Polizei am Freitag, 13. August, gegen 17 Uhr auf der K24 von Dierbach in Richtung Vollmersweiler einen Schlepper überholen, als dieser plötzlich nach links abgebogen ist. Der Motorradfahrer bremste auf der ansonsten freien Straße, um einen Aufprall zu verhindern. Er stürzte mit seinem Sozius und schlitterte über den Asphalt. Dabei wurden er und seine 27-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie wurden mit Schürfwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Wie sich herausstellte, hatte am Schlepper der Blinker nicht funktioniert, so die Polizei.