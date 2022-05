[Aktualisiert 19:20]Bei einem Verkehrsunfall auf der Verlängerung der Landauer Straße an der Abfahrt zu B39 ist am Mittwochnachmittag in Speyer ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann beim Abbiegen übersehen. Die Verletzungen des Bikers waren laut Polizei aber nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Ein angeforderter Rettungshubschrauber sei nicht gebraucht worden. Der 52-Jährige kam dennoch ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro.