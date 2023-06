In Speyer ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Übergang der B9 zur B39 schwer verletzt worden. Ersthelfer kümmerte sich nach Angaben der Feuerwehr Speyer um den Mann, bis Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.