Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19.50 Uhr ist auf der K2 nahe dem Lambsheimer Weiher ein 35 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Kreisstraße unterwegs, als ein 28-jähriger Autofahrer vom Weiher kommend an der Einmündung „Nachweide“ mit ihm kollidierte. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die K2 musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 10.000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.