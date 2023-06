Bei einem Unfall an der Kreuzung K23/K2 zwischen Otterstadt und dem Reffenthal sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein Auto frontal mit einem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt worden, der Pkw-Insasse leicht, teilte Polizeisprecher Aaron Bettag auf Anfrage mit. Beide Unfallbeteiligten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Otterstadt und Altrip waren mit 13 Mann im Einsatz, in Altrip war aufgrund der Alarmierung die Einsatzzentrale besetzt. Die Wehrleute vor Ort übernahmen die Erstversorgung der Unfallopfer, bis der Rettungsdienst eintraf, und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.