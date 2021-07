Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L404 bei Mörsfeld im Donnersbergkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, musste der Motorradfahrer einem Traktor ausweichen, dessen 33 Jahre alter Fahrer von einem Feldweg auf die Landstraße einbiegen wollte und dabei offenbar das Motorrad übersehen hatte. Der 60-Jährige sei mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinuntergestürzt. Er verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Motorrad sei Totalschaden entstanden, so die Polizei.