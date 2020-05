Am Freitagmittag gegen 15 Uhr ist in Bosenbach im Kreis Kusel ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 32-Jährige die Hauptstraße des Ortes, als eine 27-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt stieß und ihn dabei übersah. Er konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.