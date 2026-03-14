Motorradfahrer bei Unfall mit Rehbock verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag, 13. März 2026, bei einem Unfall auf der L508 bei Frankweiler verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 46-Jährige gegen 14.45 Uhr in Richtung Siebeldingen, als ein Rehbock von links auf die Fahrbahn lief.

Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Durch die Kollision verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kam neben der Straße zum Liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rehbock starb noch an der Unfallstelle. Ein Jagdpächter wurde informiert, um das Tier zu bergen.