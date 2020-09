Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto am frühen Samstagabend bei Eppenbrunn (Südwestpfalz) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann um 17.44 Uhr auf der Landstraße aus Trulben kommend in Richtung Eppenbrunn unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem sich eine Familie mit einem Kleinkind befand.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Laut Polizei war aufgrund der Position der Fahrzeuge zunächst vermutet worden, dass der Motorradfahrer möglicherweise auf die Gegenspur gekommen war. Ein Unfallgutachter kam allerdings zu dem Schluss, dass der Autofahrer vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet worden und so auf entgegenkommende Fahrspur gekommen war. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Die L478 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa vier Stunden vollgesperrt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum geflogen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Frau und das Kleinkind blieben unverletzt. Alle drei Autoinsassen erlitten jedoch einen Schock.