Bei einem Unfall am späten Samstagabend in Albersweiler ist ein 52-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 23 Uhr aus Landau kommend in Richtung Annweiler unterwegs, als er in der Weinstraße aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto kollidierte, das am rechten Fahrbahnrand stand. Laut Polizei wurde der 52-Jährige bei dem Aufprall schwer verletzt, er wurde in die Unfallklinik in Ludwigshafen gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt in Albersweiler von 23 Uhr bis 2 Uhr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun ein Gutachter klären. Das Motorrad des 52-Jährigen wurde sichergestellt.