Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war laut Polizeiangaben vom Mittwoch zu schnell unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor der Mann am Dienstagabend die Kontrolle über seine Maschine. Er kam von der Straße ab, ist dann noch etwa 100 Meter im Straßengraben gefahren und schließlich gegen einen Hang geprallt. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.