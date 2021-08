Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Dienstagmorgen auf der B9 bei Neupotz (Kreis Germersheim) ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallhergang sei noch unklar. Der Zusammenstoß habe sich um kurz nach 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neupotz und Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet.