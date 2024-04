Ein junger Motorradfahrer hat sich am Samstag bei einem Unfall gegen 13.20 Uhr auf der B48 auf Höhe Wellbachtal schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizeibericht verlor der 22 Jahre alte Mann auf der Strecke zwischen Johanniskreuz (Kreis Kaiserslautern) und Rinnthal (Kreis Südliche Weinstraße) die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Durch die Kollision stürzte der Biker und rutschte in den angrenzenden Grünstreifen.

Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahes Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei wurde der Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war zu hohe Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 145 Euro und einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei rechnen.