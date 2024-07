[Aktualisiert Mittwoch, 6:Uhr] Bei einem Unfall auf der A6 in Richtung Kaiserslautern ist am Dienstagabend bei Frankenthal ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war der 23-Jährige von der A61 kommend vom Einfädelungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Eine 55-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Motorrad. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Der 23-Jährige wurde in die Unfallklinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.