[Aktualisiert: 15.33 Uhr] Bei einem Unfall auf der A 6 zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz ist am Samstagnachmittag der 30-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen 7,5-Tonnen-Lastwagens unachtsam vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Dabei erschrak der 30-jährige Zweiradfahrer, der auf der mittleren Spur fuhr und wich nach links aus, um nicht auf den Lastwagen aufzufahren. Dabei kollidierte er mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto eines 27-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik gebracht. Nach kurzzeitiger Vollsperrung wird der Verkehr mittlerweile einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben beziehungsweise Hinweise auf den grauen 7,5-Tonnen-Lastwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Mannheim unter Telefon 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.