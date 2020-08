Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der L373 zwischen Kirrweiler und Glanbrücken schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gemeinsam mit einem Bekannten in Richtung Glanbrücken unterwegs. Auf gerader Strecke sei er aus Unachtsamkeit mit seinem Motorrad in den Straßengraben geraten und gestürzt. Dabei verletzte er sich laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Noch an der Unfallstelle sei er von der Besatzung eines alarmierten Rettungshubschraubers versorgt und im Anschluss in eine Klinik geflogen worden.