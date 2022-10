Ein Motorradfahrer ist kurz nach dem Altdorfer Kreisel auf der L540 in Richtung Freimersheim am Samstag gegen 16.52 Uhr in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, war er mit zwei Motorradfahrern in Richtung Freimersheim unterwegs, als sie nebeneinander zum Fahren auf dem Hinterrad ansetzten. Dabei habe er den neben ihm Fahrenden gestreift und sei deshalb frontal auf den entgegenkommenden Seat Leon geprallt. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen werden. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Die Polizei wirft ihnen unter anderem die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen vor.