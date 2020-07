Am Montagnachmittag ist ein Mann aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) nach einem Unfall auf der B47 im hessischen Odenwaldkreis gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann auf der Bundesstraße zwischen Michelstadt/Rehbach in Richtung Reichelsheim/Ober-Gersprenz unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern kam und die angrenzende Böschung hinabgestürzt ist. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass an dem Unfall ein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen ist. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war an den Bergungsarbeiten beteiligt.