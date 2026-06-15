Ein Motorrraddieb hat sich am Sonntagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Landau, auf die B10 und mindestens bis Annweiler geliefert. Wie die Beamten berichten, war etwa um 12.30 Uhr ein Motorraddiebstahl im Stadtgebiet von Landau gemeldet worden. Man habe das Motorrad mit dem mutmaßlichen Dieb darauf kurz danach im Bereich des Westrings ausgemacht, der Fahrer habe allerdings die Anhaltesignale der Polizei ignoriert und sei Richtung Godramstein und auf die B10 geflohen. Auf der B48 habe der Mann dann über eine Böschung zu flüchten versucht und sei gestürzt; die Verfolgungsjagd sei dann zu Fuß weitergegangen, allerdings nicht lange. Er sei eingeholt und fixiert worden, berichtet die Polizei.

Man identifizierte einen 39-Jährigen, der keinen Führerschein hat und zudem unter Drogeneinfluss stand, so die Polizei. Er sei zu einer Polizeidienststelle gebracht worden, wo ihm eine Blutprobe entnommen worden sei. Das Motorrad wurde sichergestellt.