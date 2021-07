Für einen 58-jährigen Motorradfahrer einer Reisegruppe aus dem östlichen Baden-Württemberg endete die geplante Rheinland-Pfalz-Tour im Krankenhaus. Laut Polizei war der Mann auf der Landstraße 540 zwischen Wörth und Jockgrim einem vorausfahrenden Gruppenmitglied aufgefahren. Der 58-Jährige stürzte, verletzte sich an der Schulter und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Motorrädern entstand demnach ein Schaden von etwa 8000 Euro.