Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer aus Belgien ist am Samstagmittag mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der Mann auf der Kalmithöhenstraße in Richtung Maikammer, als im unteren Kurvenbereich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer blieb laut Polizei unverletzt, an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 2500 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.