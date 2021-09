Gegen einen Bus gefahren sind zwei Motorradfahrer am Ortseingang von Hochspeyer. Das hat am Mittwoch zu einer mehrstündigen Sperrung auf der B48 geführt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 14.30 Uhr zu dem Unfall, als ein Linienbus aus Richtung Johanniskreuz kommend die Bushaltestelle an der Abzweigung zur Jugendherberge passierte. Nach den derzeitigen Ermittlungen erkannte der Busfahrer erst „im letzten Moment“, dass hier ein Fahrgast wartete, weshalb er stark bremste, um die Frau noch mitnehmen zu können. Zwei Motorradfahrer, die hinter dem Bus fuhren, erkannten die Situation offenbar zu spät und prallten gegen den bremsenden Bus. Einer der beiden zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Im Linienbus befand sich nur der Fahrer. Er blieb unverletzt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der genauen Abläufe hinzugezogen.