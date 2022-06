Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine nach Moskauer Angaben bislang knapp 2000 ausländische Kämpfer getötet. „Unsere Listen, Stand 17. Juni, umfassen Söldner und Waffenspezialisten aus insgesamt 64 Ländern“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. „Seit Beginn der militärischen Sonderoperation sind 6956 in der Ukraine eingetroffen, 1956 wurden bereits eliminiert, 1779 sind wieder abgereist.“

Das Ministerium veröffentlichte eine Liste mit der Zahl der angeblich in der Ukraine kämpfenden Ausländer, geordnet nach Nationalität. Demnach kommen die meisten von ihnen aus Polen, gefolgt von Rumänien und Großbritannien.

Lesen Sie hier Neues zur Lage in der Ukraine.