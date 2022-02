Russland hat für Samstag ein Manöver mit großer Waffengewalt angekündigt. Wladimir Putin, der Oberbefehlshaber der russischen Armee, werde die geplante Übung mit „strategischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern“ beaufsichtigen, teilte das russische Verteidigungsministerium laut Nachrichtenagenturen am Freitag mit.

Am Donnerstag war es entlang der Kontaktlinie zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten im Donbass zu Artilleriegefechten gekommen. Beide Seiten machten einander gegenseitig verantwortlich. Allein am Mittwoch hatte die OSZE 150 Verstöße gegen die eigentlich geltende Waffenruhe festgestellt.

Seit Ende November hat Russland entlang seiner Westgrenze etwa 60 Prozent seiner Landstreitkräfte zusammengezogen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock drückte am Freitagmorgen ihr Bedauern darüber aus, dass Russland in diesem Jahr der Münchner Sicherheitskonferenz fernbleibt. An dem internationalen Treffen in der bayerischen Hauptstadt, die um 13.30 Uhr beginnt, ist Moskau normalerweise stets mit seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Auch Wladimir Putin selbst hat sie bereits besucht: 2007. Dabei rechnete er mit dem Westen ab und warf den USA Arroganz vor. Russische Interessen würden von derNato systematisch verletzt.

